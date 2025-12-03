El Municipio restaura el Balneario Municipal para la Temporada 2025/26

El Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha este martes a las 7 de la mañana un plan integral de restauración y puesta a punto del Balneario Municipal, de cara al lanzamiento de la Temporada de Verano 2025/26.

Los trabajos en conjunto se desarrollan con personal y maquinaria de las direcciones de Obras Públicas, Espacios Verdes e Higiene Urbana. En esta primera etapa, se retiró la arena colorada de la zona de playa y se trasladó todo ese material al sector del parque arbolado para favorecer un mayor aprovechamiento de las sombras naturales por parte de vecinos y turistas.

En las playas se colocarán 100 toneladas de arena blanca, tanto en la ubicada a la altura de los Obeliscos de la Costanera como en la situada frente a la pileta del Puente Méndez Casariego. Además, se acondiciona la playa ubicada entre el puente y el hotel Guayrá mediante tareas de limpieza y nivelación.

El personal municipal también avanzó en el reacondicionamiento del mobiliario del predio: se pintaron y repararon bancos, mesas, equipamiento deportivo, los dos aros de básquet y los arcos de fútbol del playón. Se intervino la reja perimetral del sector de playa y se completó la restauración de la ducha existente en el acceso, mientras que una segunda ducha se instalará en los próximos días.

La intervención incluye el aporte de una motoniveladora para nivelar el terreno y definir pendientes, dos palas cargadoras para el retiro y la redistribución de materiales, y un tractor con rodillo para compactar la superficie y garantizar estabilidad en el armado de las zonas de playa.

En la plaza ubicada frente al Balneario, junto al Hotel Aguaý, se avanzó con la plantación de flores, árboles y arbustos, y próximamente se reactivará la fuente ornamental del lugar. También se dispusieron tres camiones para retirar residuos del predio.

El lanzamiento oficial de la Temporada 2025/26 será el lunes 8 de diciembre, en un acto que se realizará en el Paseo del Puerto.

