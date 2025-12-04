Adultos mayores que participaron en los Juegos Deportivos Entrerrianos disfrutan un día de Termas

En una propuesta pensada para promover el bienestar, la recreación y el reconocimiento a las personas adultas mayores de la ciudad, el Gobierno de Gualeguaychú, a través de la secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante una jornada especial en las Termas Guaychú. La actividad estuvo destinada a quienes representaron al municipio en los XIX Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, como forma de valorar su compromiso, dedicación y entusiasmo.

Durante la mañana de este jueves, el grupo fue despedido en Plaza Urquiza por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quien transmitió un cálido saludo y destacó el mérito de cada uno de los participantes. Allí partió el colectivo dispuesto por el gobierno local para trasladar al contingente hacia el complejo ubicado sobre la Ruta Nacional 14.

La jornada incluye el acceso pleno a las instalaciones de las Termas, espacios de juego, recreación y descanso, junto con el acompañamiento del equipo municipal. Además, los participantes recibirán viandas para el almuerzo y la merienda, garantizando así que pudieran disfrutar del día sin preocuparse por la logística ni los traslados.

La invitación, enviada previamente por la secretaría de Desarrollo Humano, resumía el sentido de la propuesta: ofrecer un espacio de disfrute y reconocimiento por la destacada actuación de los adultos mayores en los Juegos Entrerrianos. Este gesto buscó fortalecer los vínculos, promover hábitos de vida activa y celebrar la participación comunitaria.

El Gobierno local expresa un especial agradecimiento a Termas Guaychú por su predisposición, acompañamiento e importantes facilidades para la realización de esta actividad. Su colaboración fue clave para que la experiencia resultara placentera y memorable para todos los asistentes.

Con acciones como esta, la Municipalidad reafirma su compromiso con el envejecimiento activo, la inclusión y el desarrollo de propuestas que promuevan la calidad de vida de las personas adultas mayores de nuestra ciudad.

