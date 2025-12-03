 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale EVENTO

Gualeguaychú se prepara para inaugurar la Temporada Turística 2026

Con artistas regionales, presencia del Carnaval del País y más de 20 prestadores turísticos, Gualeguaychú abrirá la temporada 2026 el 14 de diciembre con una celebración.

3 Dic, 2025, 20:08 PM

Debido a las condiciones climáticas, que anuncian para el lunes 8 chaparrones por la tarde noche, el Gobierno de Gualeguaychú reprogramó la Inauguración de la Temporada Turística 2026 para el domingo 14 de diciembre, a las 20 h, en la zona portuaria.

 

El evento incluirá la presentación musical de una banda invitada de Fray Bentos. Además, participarán representantes del Carnaval del País, murgas locales, artistas ganadores del Pre Cosquín, feriantes y más de 20 prestadores de servicios turísticos.

 

En los próximos días se darán a conocer más detalles de esta gran celebración que dará inicio oficial a la temporada 2026.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

EVENTO FIESTA TEMPORADA Municipalidad

