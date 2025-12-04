Cinco departamentos de la provincia tienen alerta por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor para cinco departamentos de Entre Ríos. Según indica el informe incluye a Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz y Diamante.
La advertencia indica temperaturas elevadas “con efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niñas y niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas”, advierte el organismo.
El aviso del SMN fue emitido a las 17 de este jueves, cuando el termómetro marcaba 32 grados en la capital entrerriana, alcanzaba los 33 en Gualeguaychú y superaba los 32 grados en casi todo el territorio provincial
