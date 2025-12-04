 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CALOR INTENSO

Cinco departamentos de la provincia tienen alerta por temperaturas extremas

A las 19 horas, Gualeguaychú tenía 32°C de sensación térmica y 1 menos de temperatura, pero superó los 33°C en plena tarde. El SMN lanzó una advertencia para niños y personas mayores.

4 Dic, 2025, 20:11 PM

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor para cinco departamentos de Entre Ríos. Según indica el informe incluye a Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz y Diamante.

 

La advertencia indica temperaturas elevadas “con efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niñas y niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas”, advierte el organismo.

 

El aviso del SMN fue emitido a las 17 de este jueves, cuando el termómetro marcaba 32 grados en la capital entrerriana, alcanzaba los 33 en Gualeguaychú y superaba los 32 grados en casi todo el territorio provincial

 

 

 

Con información de elonce.com

CALOR INTENSO

