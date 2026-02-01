Aseguran que Entre Ríos deja de percibir una fortuna de impuestos por el Fracking

Fracking en Entre Ríos: Impuestos que no cobra la administración provincial. Más de$6.000.000.000,00 sólo en 2025.

Contexto:

“En el corazón de Vaca Muerta, la arena utilizada en la fractura hidráulica se ha convertido en un insumo decisivo no solo para la eficiencia de los proyectos, sino también para el desarrollo económico regional. Se estima que cada pozo demanda entre 3.000 y 6.000 toneladas de arena, y que en 2025 el consumo total superará los 5 millones de toneladas . En este escenario, la discusión sobre qué tipo de arena priorizar se ha transformado en un debate estratégico. Dos visiones contrapuestas emergen con fuerza: la de Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources, y la de Horacio Marín, presidente de YPF.

La arena de Entre Ríos, en cambio, presenta ventajas desde el punto de vista geológico: alto contenido de sílice (SiO₂), granos más redondeados y uniformes, y mayor resistencia al esfuerzo de cierre durante la fractura hidráulica. Estas propiedades reducen el riesgo de rotura del agente sostén y permiten mantener los canales de flujo abiertos por más tiempo, lo que se traduce en un mejor factor de recuperación de hidrocarburos. Para Marín, este diferencial es clave cuando se proyecta escalar la producción y sostener un plan de exportaciones a largo plazo.

“Logística | 26 jun 2025 - ENERGÍA Y LOGÍSTICA

Vaca Muerta prioriza insumos de Entre Ríos y el exterior por su calidad

Entre Ríos: la nueva capital de la arena silícea: La arena entrerriana, extraída en Ibicuy y Diamante, es reconocida por su pureza y forma esférica, atributos que mejoran la eficiencia del fracking. Hoy, Entre Ríos abastece más del 80% de la demanda nacional y se perfila como la fuente principal para los próximos años. El desafío es logístico: transportar la arena más de 1.300 kilómetros hasta Neuquén implica altos costos y congestión vial. Por ello, YPF y otras empresas impulsan la construcción de un tren específico para este insumo, buscando reducir el impacto ambiental y los costos operativos”. https://dataportuaria.ar/nota/21798/vaca-muerta-prioriza-insumos-de-entre-rios-y-el-exterior-por-su-calidad/

La información detallada Supra, nos indica, fehacientemente que, desde Entre Ríos, partieron hacia Vaca Muerta en 2025 alrededor de 4.000.000 de toneladas de arena de sílice.

Pero, oficialmente, desde la administración provincial, nos informan que es mucho menos.

“En dos años, Entre Ríos ejecutó políticas públicas en relación a la minería que lograron poner en valor a la cadena. Sólo entre enero y noviembre de 2025 el Estado provincial recaudó 3.106 millones de pesos en concepto de Guía Minera ; cuando en 2023, fueron solo 184 millones; y en 2022 directamente no hay datos oficiales disponibles. (…) esta gestión la llevó al valor actual de 2.550 pesos por tonelada. https://portal.entrerios.gov.ar/noticias/48191

Los números no cierran:

Oficialmente, informan que, las empresas productoras tributan $2.550,00 por tonelada de arena de sílice, pues bien, sí multiplicamos por las 4.000.000 de toneladas que llegan a Vaca Muerta desde Entre Ríos (según lo informan la empresas productoras de petróleo y gas), se deberían de haber recaudado el equivalente a $10.200.000.000,00, diez mil doscientos millones de pesos en todo 2025, pero, por los datos oficiales, en 11 meses recaudaron $3.106.000.000,00, qué, es el equivalente a sólo 1.218.039 toneladas de arena de sílice.

Parte de la explicación:

Las productoras de arena de sílice tienen que presentar del 1 al 10 de cada mes ante la secretaría de Minería, una declaración jurada con lo que extraen mensualmente, ergo, nadie controla la veracidad de esos datos.

Otro tema polémico, es, sin duda, que las guías de transporte se sacan virtualmente, ergo, otro no control estatal.

“La implementación y fiscalización de la digitalización de la guía minera deja como saldo un mejor control, tarea que se lleva a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Policía Entrerriana, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Dirección Provincial de Vialidad y municipalidades. El Sistema Digital de Emisión de Guías de Tránsito de Minerales se consolida como una herramienta que simplifica los trámites administrativos para los productores y comerciantes de minerales. La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1.136/25.

El nuevo sistema no solo digitaliza el proceso de emisión de guías, sino que además actualiza los valores de las mismas, ajustándolos de acuerdo al tipo de material y a la cantidad transportada.

Además, se sabe, qué si una guía no es intervenida durante el trayecto de producción a destino, la misma se puede utilizar nuevamente”. https://portal.entrerios.gov.ar/noticias/48191

Hoy nuestro Sr. Gobernador Rogelio Frigerio, sale de gira para conseguir que nos presten lo que su administración deja de recaudar:

“El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Economía, Fabián Boleas, se encuentran viajando a Estados Unidos para mantener reuniones con fondos de inversión y administradores de activos internacionales en el marco del proceso de búsqueda de financiamiento. “El objetivo es salir al mercado cuando se den las mejores condiciones posibles”, anticipó el mandatario. https://www.analisisdigital.com.ar/provinciales/2026/01/27/frigerio-y-boleas-viajan-estados-unidos-reunirse-con-inversores-internacionales-en-busca-de-financiamiento#google_vignette

Nuestras autoridades provinciales nos deben una respuesta, pero, sabemos, que nunca la tendremos.

Por eso, representando al Ingeniero Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, presenté en el Juzgado Federal de Gualeguaychú denuncia penal al respecto, expediente nº12.895/2025, para que, por medio de ARCA, se logre llegar a la verdad, qué, sin duda, las autoridades provinciales, o no saben, o nos esconden

Es sólo ir a los datos oficiales, sumar y restar.

En el tema ambiental, esta administración provincial, sin duda, tiene un déficit indiscutible, todos los meses, sin excepción, sentencias judiciales lo confirman, si le sumamos la no recaudación de tributos, nada bueno nos espera a los entrerrianos.

Ricardo José Luciano