Si hablamos de localidades entrerrianas que suelen destacarse por su tranquilidad y calidad de vida, generalmente se mencionan:

Pueblo General Belgrano Villa Elisa Colón San José Crespo General Ramírez.

No existe un ranking oficial único de "la ciudad más segura" de Entre Ríos, pero Pueblo General Belgrano suele aparecer entre las localidades con mejor percepción de seguridad y calidad de vida.

Si uno tuviera que hacer un ranking orientativo de las localidades más seguras y con mejor calidad de vida de Entre Ríos, considerando percepción ciudadana, tamaño poblacional, tranquilidad, orden urbano y diversos estudios sobre calidad de vida, quedaría aproximadamente así:

“Ranking de localidades más seguras y tranquilas de Entre Ríos”

1. Pueblo General Belgrano

Baja densidad poblacional. Cercanía con Gualeguaychú sin los problemas de una ciudad grande. Destacada por su ordenamiento urbano y calidad de vida.

2. Villa Elisa

Históricamente reconocida por su tranquilidad. Buen nivel de servicios y desarrollo turístico. Considerada una de las ciudades más ordenadas de la provincia.

3. Crespo

Reconocida por su organización comunitaria. Bajos índices de conflictividad social. Fuerte desarrollo productivo. San José Ciudad tranquila y familiar. Buen nivel de seguridad y servicios.

5.Colón

Aunque es muy turística, mantiene sectores residenciales seguros y ordenados.

6- General Ramírez

Ciudad pequeña con baja incidencia delictiva. Muy buena calidad de vida.

Mi valoración para el departamento Gualeguaychú

1. Pueblo General Belgrano

2. Urdinarrain

3. Aldea San Antonio

¿Pueblo Belgrano la ciudad más segura de la provincia?

Determinar el pueblo "más seguro" puede ser subjetivo, pero en la provincia de Entre Ríos, varias localidades se destacan por su tranquilidad, Un pueblo extremadamente tranquilo ideal para quienes buscan paz total, lejos del turismo masivo, bajo índice delictivo y alta calidad de vida,a menudo son reconocidas a nivel nacional por estos atributos, una es Pueblo General Belgrano, se trata de una Ciudad del sur de la provincia de Entre Ríos, en este tiempo el delito ha estado “ausente” no se cometieron delitos contra la propiedad y la integridad física de las personas, el buen trabajo preventivo de la policía local y el centro de monitoreo municipal permanente, despojan las posibles acciones delictivas en la ciudad,

En general, las localidades pequeñas y de tamaño medio en el interior de Entre Ríos, alejadas de los grandes centros urbanos, ofrecen un entorno seguro caracterizado por la vida comunitaria y la naturaleza.

En tiempos donde la inseguridad es una preocupación constante en muchas ciudades, Pueblo General Belgrano se destaca por mantener características propias de las comunidades donde aún prevalecen la confianza, el respeto y la convivencia pacífica entre vecinos.

Es habitual observar vehículos estacionados con sus puertas sin llave, bicicletas apoyadas en veredas y comercios sin extremar medidas de seguridad que en otros lugares resultarían indispensables. Muchos vecinos incluso dejan sus bicicletas sin candado mientras realizan trámites o compras, reflejando el nivel de tranquilidad que se vive cotidianamente. Esta realidad no es producto del azar, sino del compromiso de la comunidad, el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad y el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a los habitantes de la localidad. La cercanía entre los vecinos y el conocimiento mutuo generan un entorno donde predominan la solidaridad y el cuidado colectivo.

Si bien ninguna comunidad está exenta de enfrentar desafíos en materia de seguridad, Pueblo General Belgrano continúa siendo un ejemplo de calidad de vida, donde las familias pueden desarrollar sus actividades diarias con confianza y donde todavía se conservan valores que en muchos lugares se han ido perdiendo con el paso del tiempo.

Conclusión

Pueblo General Belgrano representa un modelo de convivencia basado en la confianza y el respeto mutuo. La posibilidad de dejar un vehículo sin llave o una bicicleta sin candado no solo refleja bajos índices de hechos delictivos, casi nulos, sino también una comunidad comprometida con el bienestar común, convirtiéndolo en uno de los lugares más tranquilos y seguros de la provincia de Entre Ríos.Pueblo General Belgrano además aparece destacado en estudios de calidad de vida realizados por investigadores del CONICET y es frecuentemente señalado como uno de los lugares con mejores indicadores de bienestar dentro de Entre Ríos.

Para muchos habitantes del sur entrerriano, Pueblo General Belgrano es actualmente uno de los mejores lugares para vivir en la provincia por su combinación de seguridad, tranquilidad, servicios y cercanía con Gualeguaychú.Pueblo General Belgrano ha logrado consolidarse como una de las localidades más destacadas de Entre Ríos gracias a una combinación de crecimiento ordenado, tranquilidad, cercanía con importantes centros urbanos y una fuerte identidad comunitaria. En tiempos donde la seguridad y la calidad de vida son preocupaciones centrales para muchas familias, esta localidad demuestra que es posible desarrollarse sin perder los valores de convivencia, respeto y cercanía entre vecinos.Su constante evolución en infraestructura, servicios y planificación urbana la posiciona como un ejemplo para otras comunidades de la provincia.

Más que un lugar para vivir, Pueblo General Belgrano representa una forma de vida donde la tranquilidad, el sentido de pertenencia y el bienestar de los ciudadanos continúan siendo prioridades fundamentales. Por ello, no resulta extraño que cada vez más personas la consideren una de las mejores localidades para establecerse y proyectar su futuro en Entre Ríos.

*Ariel Heidenreich

Abogado, columnista