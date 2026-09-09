“Que los estudiantes elijan de acuerdo a su vocación, no sus familias”, dijo Landó desde la Feria de las Carreras

Marta Landó, directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, remarcó en RADIO MÁXIMA la importancia de que los estudiantes elijan desde la vocación y reiteró el apoyo de la Institución en el desarrollo de la Feria.

“Siempre apoyamos la feria de las carreras desde su inicio, por la gran importancia de que nuestros alumnos y los de todo el departamento conozcan cuales son las ofertas educativas en el nivel superior, de todas las instituciones y universidades que hay en Gualeguaychú para que ellos, no la familia, sino de acuerdo a su vocación, elijan la carrera y su futuro como profesionales”, manifestó.

Asimismo destacó la necesidad de que los docentes den a conocer la materia de modo que despierte interés por considerar su campo laboral como una posibilidad a futuro. “Muchas veces somos los adultos los que tenemos que poner la intencionalidad en buscar y hacer gustar las distintas materias, para que después haya elección de las carreras”, dijo.

En otro orden, la funcionaria también se refirió a los resultados de las evaluaciones PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), Landó expresó que “no están al nivel que nosotros desearíamos”, y agregó que es fundamental avanzar con la enseñanza “desde “otra perspectiva”.

“Los chicos captan mucho lo que son las nuevas tecnologías y se vuelcan mucho hacia ellas y no a ser después profesionales de la educación”, expresó.