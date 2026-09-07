Una bebé de Gualeguaychú será sometida a una cirugía inédita en Argentina

“Nació por cesárea en el hospital Centenario y ese mismo día fue derivada de urgencia a Paraná. Su papá viajó con ella y yo me sumé cuando me dieron el alta”, relata Lorena Holstein, mamá de Emma, a Radio Máxima.

Emma ya tiene siete meses y los pronósticos médicos, en cada uno de los meses que fue atravesando, eran desalentadores. “Tiene un corazón de una niña de 10 o 12 años, es una enfermedad rara y hasta en el Garrahan nos dijeron que no había mucho por hacer porque un trasplante a su edad es muy difícil y porque tampoco es fácil conseguir un bebé donante. Pero no se quedaron en eso y en la última consulta nos hablaron de una cirugía que se ha realizado en Alemania y Estados Unidos, a corazón abierto, que puede darle años de vida y quizá llegar a un trasplante si lo necesitara después de la cirugía”, explica Lorena.

La pareja tiene otros tres hijos sin problemas de salud que quedan al cuidado de familiares mientras ellos viajan a Buenos Aires.

“Ahora tenemos que irnos el 10 para aislarnos con ella y que llegue bien a la cirugía. La Casa de Entre Ríos nos da el hotel para los tres y en Desarrollo Humano los pasajes, pero nada más”.

Martín Bassini, papá de Emma, agrega que no tiene trabajo estable ni ingreso fijo. La enfermedad de la bebé llevó a los médicos a buscar si se trataba de genética y a partir de esos estudios, Martín descubrió que también tiene problemas de corazón y está limitado para realizar algunas tareas.

La cirugía se realizará en el Hospital Garrahan el 22 de septiembre y será la primera en Argentina y Latinoamérica, según les confirmaron los profesionales. “Ellos están muy contentos por haber podido mantener a Emma en estas condiciones para operarla. Sabemos que hay muchos riesgos, nos han dicho que nos preparemos para todo, pero nosotros queremos que viva, solo eso, por eso también pedimos que sigan orando por Emma, para que se quede con nosotros”, expresaron.

Para colaborar con los gastos de la familia

Cuenta de Mercado Pago: alias martin.bassini a nombre de Martin Oscar Bassini

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