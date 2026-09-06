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Guale POLICIALES

Pedía comida con amenazas y malos tratos. Terminó detenido

Un hombre de 54 años fue denunciado por varios comerciantes y empleados ante la actitud amenazante y hostil que utilizaba para pedir comida. Lo detuvo la policía.

6 Sep, 2026, 13:00 PM
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En horas de la tarde del sábado, personal de Comisaría Primera intervino ante un llamado que alertaba sobre un hombre que habría amenazado a una empleada de un comercio.

 

Presentes en el lugar, los uniformados se entrevistaron con la empleada, quien manifestó que momentos antes se había presentado un hombre que, mediante malos tratos, le exigía que le entregara comida, retirándose minutos antes del arribo policial, al advertir que la mujer había solicitado la presencia de los uniformados. La empleada aportó las características del sujeto.

 

Asimismo, de manera simultánea, otras dos mujeres dieron aviso al 101, manifestando que un hombre de similares características las habría seguido por Avenida del Valle.

 

Ante esta situación, se inició la búsqueda del individuo, logrando localizarlo en inmediaciones de Avenida del Valle y Gualeguay, donde empleados de otro comercio también manifestaron que se habría dirigido hacia ellos mediante malos tratos.

Puesta en conocimiento de la situación, a la Fiscal en turno dispuso la aprehensión del hombre, de 54 años de edad, por el supuesto delito de amenazas.

 

El aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

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