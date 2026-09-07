El costo del descuido: ¿Por qué la desidia nos cuesta el río y el bolsillo?

Lo que se ve, no es solo una megaobra de ingeniería; es el reflejo de una inversión millonaria que hoy se está echando a perder. Como ciudadanos, esto nos perjudica a todos. No solo por el impacto en nuestra salud y el medio ambiente, sino porque las mejoras de la planta de tratamiento fueron financiadas con fondos del Estado provincial. Es decir, salieron de tus impuestos.

Cuando la falta de profesionalidad y los descuidos en el mantenimiento destruyen lo construido, se genera un doble daño: se destruye la confianza institucional y se desperdician de manera imperdonable los dineros públicos y privados.

La obra por dentro: Compromiso público y privado

Para entender la gravedad de la situación actual, es necesario recordar el esfuerzo técnico y económico que costó poner este sistema en marcha:

· 24 de febrero de 2019: Finalizó con éxito la instalación del caño emisario que transporta los efluentes tratados desde la planta del PIG (Parque Industrial Gualeguaychú) hasta su volcado en el río Gualeguaychú.

· El trayecto terrestre: El efluente viaja a lo largo de 12 kilómetros a través de una cañería de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) que sale del PIG, recorre la calle Las Tropas y desvía la planta municipal para ingresar al río.

· El tramo subacuático: Una vez en el río, se conecta con un emisario de 200 metros de extensión, de los cuales los últimos 100 metros corren a 3 metros por debajo del lecho del río. El sistema termina justo en el medio del cauce con un difusor diseñado para transferir el efluente de forma segura.

Al mismo tiempo, del lado norte de la Ruta 14, se finalizaba la adecuación, ampliación y modernización de la planta de tratamiento del PIG. Con el sistema conectado, la planta comenzó a tratar 200 m³/h de efluentes. En ese entonces, los análisis de volcado en el río dieron resultados óptimos, confirmando que la planta cumplía perfectamente con los parámetros calculados.

El sistema funcionaba. Los industriales pagaron el emisario soterrado y la provincia financió la planta. Había un equilibrio que cuidaba nuestro recurso natural.

La gran pregunta que exige respuestas

Si la tecnología estaba, la inversión se hizo y la obra funcionaba correctamente... ¿Qué pasó para que, desde hace un año y medio, todo dejara de funcionar bien?

El abandono de esta infraestructura no es solo un problema técnico; es una falta de respeto a la comunidad y al esfuerzo económico de toda la provincia. Cuidar el agua y exigir un mantenimiento profesional es una obligación que no puede esperar.

Ing. Juan Carlos Ísola.

Temas COLUMNA