Bichi Suárez presenta música del litoral con las canciones de sus padres

Este sábado a las 21 en el Instituto Magnasco, Mariana "Bichi" Suárez presentará su nuevo álbum, titulado "Horizonte". Se trata de un espectáculo basado en música del litoral, con la impronta de show que caracteriza a Mariana Suárez, tratándolo siempre con un hilo conductor que excede a lo musical, pero con un cuidado estético desde lo sonoro, que lo sustenta.

Su versatilidad como cantante y actriz hacen que el escenario tome dimensiones cautivantes , más allá del estilo musical que circunstancialmente deba encarar.

En este caso se trata de música del litoral, en un homenaje a su legado familiar, canciones del reconocido dúo “Carlos Enrique y Delia María”, sus padres, quienes brillaron entre los años 70’ y 90’ en la provincia de Entre Rios y Corrientes recorriendo festivales y show de trascendencia.

Este rescate fue el propósito principal del trabajo de grabación que deviene en el álbum “Horizonte” donde se representó su historia con la participación invitados cercanos a la época de oro del dúo, también muchos de ellos, referentes de la canción entrerriana. Agregando además artistas de la actualidad como un homenaje a la amistad misma, a la hora de compartir música.

El show dentro de su hilo conductor, contiene elementos visuales tanto de escenografía como la proyección de imágenes generadas en vivo, a cargo del artista plástico Alejandro Bustos, quien diseña y sorprende con sus dibujos en arena creados en tiempo real, acompañando cada momento. Alejandro mismo se refiere a su intervención como “tocar” en vivo, considerándose un instrumento más en este proceso artístico.

Y hablando de imágenes, justamente esta música basada en Chamames; chamarritas y rasguidos dobles, contiene un tratamiento muy paisajista y representativo de nuestro litoral.

Además tratándose de esta música y su historia rica en compositores y referentes, es inevitable no dejar afuera a los clásicos del estilo, ejecutados por músicos de primer nivel. Fiel calidad acorde al trabajo discográfico.