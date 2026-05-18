Comenzaron las charlas en las escuelas sobre el Concejo Deliberante Estudiantil

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del área de Juventud dependiente de la Subsecretaría de Cultura, Deporte y Juventud, continúa con el desarrollo del ciclo de charlas informativas y de concientización sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) 2026. En esta oportunidad, el equipo brindó una charla a alumnos de 4° y 5° año del Instituto Secundario Pueblo Nuevo, promoviendo el involucramiento activo en las dinámicas legislativas de la ciudad.

El propósito central de estas intervenciones en los establecimientos educativos es brindar a los jóvenes las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para que puedan redactar, debatir y presentar sus propios proyectos de ordenanza. De este modo, se busca fomentar el pensamiento crítico, el consenso colectivo y la resolución de problemáticas comunitarias desde la perspectiva de las nuevas generaciones.

Al respecto, la responsable del área de Juventud, Ana Severín, expresó: “Es un orgullo ver el entusiasmo y el compromiso de los chicos en cada escuela que visitamos. Queremos que el Concejo Deliberante Estudiantil sea un canal real y transformador, donde sientan que sus voces y sus ideas para Gualeguaychú tienen valor y peso institucional. Desde la gestión municipal asumimos el compromiso de acompañarlos en todo el proceso pedagógico y legislativo”.

El cronograma de visitas institucionales y talleres de asesoramiento continuará desplegándose de manera intensiva durante las próximas semanas en los distintos colegios de la ciudad. Desde el Área se recuerda a los equipos directivos, docentes y delegados estudiantiles de los cursos interesados en recibir estas charlas que pueden coordinar un encuentro comunicándose vía WhatsApp al número 3446-516675.

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