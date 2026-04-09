Nuevos horarios en los museos por la temporada otoño-invierno

La Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud informa que, con la llegada de la temporada otoño-invierno, se han establecido modificaciones en los horarios de atención de los museos de la ciudad, con el objetivo de acompañar las dinámicas propias de esta época y continuar fortaleciendo el acceso a la cultura.

MUSEO FERROVIARIO (Parque de la Estación - Maestra Piccini y Maipú)

Martes, miércoles, jueves y viernes | De 8 a 12 h

Sábados, domingos y feriados | De 8 a 12 h y de 14 a 18 h

MUSEO CASA NATAL DE FRAY MOCHO (Fray Mocho 135)

Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 14 a 17 h

Sábados y domingos | De 10 a 13 h

MUSEO DEL CARNAVAL (Parque de la Estación)

Miércoles, jueves, viernes y sábados | De 9 a 12 h y de 17 a 20 h

Domingos y feriados | De 9 a 13 h

MUSEO AZOTEA DE LAPALMA (Jujuy 1.403)

Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 14:30 a 17:30 h

Sábados, domingos y feriados | De 10 a 13 h

Sábados | De 14:30 a 17:30 h

MUSEO CASA DE HAEDO (San José y Rivadavia)

Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 15 a 18 h

Sábados, domingos y feriados | De 10 a 13 h

MUSEO DE LA MEMORIA POPULAR (25 de mayo 734)

Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 14 a 17 h

Sábados, domingos y feriados | De 10 a 13 h y de 17 a 20 h

Municipalidad de Gualeguaychú

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