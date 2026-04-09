Nuevos horarios en los museos por la temporada otoño-invierno

La Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud informa que, con la llegada de la temporada otoño-invierno, se han establecido modificaciones en los horarios de atención de los museos de la ciudad, con el objetivo de acompañar las dinámicas propias de esta época y continuar fortaleciendo el acceso a la cultura.
MUSEO FERROVIARIO (Parque de la Estación - Maestra Piccini y Maipú)
Martes, miércoles, jueves y viernes | De 8 a 12 h
Sábados, domingos y feriados | De 8 a 12 h y de 14 a 18 h
MUSEO CASA NATAL DE FRAY MOCHO (Fray Mocho 135)
Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 14 a 17 h
Sábados y domingos | De 10 a 13 h
MUSEO DEL CARNAVAL (Parque de la Estación)
Miércoles, jueves, viernes y sábados | De 9 a 12 h y de 17 a 20 h
Domingos y feriados | De 9 a 13 h
MUSEO AZOTEA DE LAPALMA (Jujuy 1.403)
Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 14:30 a 17:30 h
Sábados, domingos y feriados | De 10 a 13 h
Sábados | De 14:30 a 17:30 h
MUSEO CASA DE HAEDO (San José y Rivadavia)
Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 15 a 18 h
Sábados, domingos y feriados | De 10 a 13 h
MUSEO DE LA MEMORIA POPULAR (25 de mayo 734)
Miércoles, jueves y viernes | De 9 a 12 h y de 14 a 17 h
Sábados, domingos y feriados | De 10 a 13 h y de 17 a 20 h
Municipalidad de Gualeguaychú