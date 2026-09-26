Davico presentó la experiencia Gualeguaychú en el 2° Foro Ciudad Potencia en Córdoba

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, participó del 2° Foro Ciudad Potencia, realizado en Villa Allende, Córdoba, un encuentro que reunió a emprendedores, empresarios, referentes del sector privado y representantes de gobiernos locales para compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de desarrollo, inversión e innovación.

Davico integró el panel “Ciudades Puente: Gobiernos locales que abren puertas al capital”, junto al intendente de Jesús María, Federico Zárate; el exintendente de Tres de Febrero y senador bonaerense, Diego Valenzuela; y el intendente anfitrión de Villa Allende, Pablo Cornet, quien tuvo a su cargo la moderación.

Durante su participación, el Intendente presentó las principales políticas impulsadas en Gualeguaychú para generar condiciones favorables para la radicación de inversiones y el crecimiento de la actividad privada.

“Siempre alfombra roja para el que viene a invertir”, expresó Davico, al sintetizar la mirada de la gestión municipal sobre el vínculo entre el Estado local y quienes generan actividad económica y empleo.

En ese sentido, explicó que durante el encuentro expuso cómo Gualeguaychú eliminó el 70 por ciento de las tasas municipales, junto con las medidas adoptadas para reducir el gasto y, al mismo tiempo, sostener un programa de obras que permita acompañar el crecimiento de la ciudad.

“Articulación concreta entre el sector público y el sector privado. Vine a exponer cómo hicimos para eliminar el 70 por ciento de las tasas. También les contamos cómo achicamos el gasto, pero a la vez, hicimos obras para que Gualeguaychú crezca y el privado venga a invertir a nuestra ciudad y genere trabajo genuino”, señaló el Intendente.

El Foro Ciudad Potencia, que contó con la participación de más de 400 emprendedores, empresarios, instituciones e intendentes de distintas ciudades del país, tuvo como uno de sus objetivos fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, poner en común experiencias de desarrollo local y promover vínculos entre empresas, emprendedores, inversores y gobiernos. La segunda edición incluyó paneles sobre inversión, innovación, tecnología, emprendimientos y experiencias de ciudades que buscan generar condiciones para la llegada de nuevas actividades económicas.

“Me pone muy feliz venir a contar el trabajo que estamos haciendo en Gualeguaychú”, destacó Davico, quien remarcó la importancia de compartir la experiencia local en espacios que permiten intercambiar políticas y estrategias vinculadas al desarrollo de las ciudades.

Municipalidad de Gualeguaychú

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