"Gualeguaychú dibujada", muestra de 400 obras de Diego Abu Arab en Paraná

En el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, en Paraná, se puede seguir visitando Refugio, una exposición de Diego Abu Arab (Gualeguaychú) que reúne más de 400 dibujos. El público podrá verla en la sede de Alameda de la Federación 557, de martes a sábados de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.

La exposición es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y surgió de una convocatoria federal donde se seleccionaron tres proyectos de artistas de la provincia.

La exposición de Diego Abu Arab reúne más de 400 dibujos para construir un recorrido que explora el arte como práctica, memoria, territorio y espacio de refugio.

Entre las obras se encuentra Gualeguaychú Dibujada, una pieza de gran formato realizada durante once días consecutivos de dibujo en vivo. La obra resguarda identidades culturales y funciona como una extensión de la memoria urbana: una línea que divide y, al mismo tiempo, conecta los distintos territorios que conforman la exposición.

Se invita a toda la comunidad. Para agendar visitas guiadas, consultar al mail: [email protected]