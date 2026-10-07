Pueblo Belgrano prepara una gran fiesta para el domingo en el predio de la curva

La propuesta será desde las 18 con una amplia oferta de un amplio patio gastronómico, feria de emprendedores, sorteos y muchas sorpresas más.

Además, se estarán entregando las 42 homologaciones a alojamientos turísticos que fueron otorgadas la semana anterior por el Ente Mixto de Turismo de la Provincia, una cifra por demás significativa para Pueblo Belgrano de cara a la temporada estival.

En cuanto a los números artísticos, está confirmada la presencia de Sergio Agüero, El Salteño Facundo López y su banda, El Picaflor Bailantero y Ké Sabor, en un escenario que seguramente contará con otros atractivos y sorpresas.

Los emprendedores que deseen formar parte del evento pueden registrar su inscripción a través del formulario que se encuentra en el perfil de Instagram @oficinadeempleopgb o de forma presencial en 30 de Noviembre 275, de 8:00 a 13:00.

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