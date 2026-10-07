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Guale FIESTA

Pueblo Belgrano prepara una gran fiesta para el domingo en el predio de la curva

El domingo 11 de octubre se celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con una gran fiesta popular en el predio de la curva de Pueblo Belgrano con entrada totalmente libre.

7 Oct, 2026, 17:30 PM
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La propuesta será desde las 18 con una amplia oferta de un amplio patio gastronómico, feria de emprendedores, sorteos y muchas sorpresas más.

Además, se estarán entregando las 42 homologaciones a alojamientos turísticos que fueron otorgadas la semana anterior por el Ente Mixto de Turismo de la Provincia, una cifra por demás significativa para Pueblo Belgrano de cara a la temporada estival.

 

En cuanto a los números artísticos, está confirmada la presencia de Sergio Agüero, El Salteño Facundo López y su banda, El Picaflor Bailantero y Ké Sabor, en un escenario que seguramente contará con otros atractivos y sorpresas.

 

Los emprendedores que deseen formar parte del evento pueden registrar su inscripción a través del formulario que se encuentra en el perfil de Instagram @oficinadeempleopgb o de forma presencial en 30 de Noviembre 275, de 8:00 a 13:00.

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