Proyectan unificar la regulación de remises, taxis y autos de aplicación en Gualeguaychú

El tema se actualizó frente a los reclamos de remiseros, que hablaron de “competencia desleal”, ya que las aplicaciones no tendrían las mismas exigencias y por ello pueden ofrecer otros precios.

En ese sentido, la concejal Micaela Rodríguez, de UCR-Juntos por Entre Ríos, mencionó “la desventaja que los remiseros sienten con relación a las aplicaciones de Whatsapp, donde se presta el mismo servicio a otro precio y sin tributar nada”.

Rodríguez dijo que espera avanzar hacia la nueva Ordenanza en lo que queda del año, y adelantó que “pensamos unificar los criterios y también brindar seguridad al pasajero”.

“Con esta Ordenanza queremos regular, yo la empecé a trabajar hace más de un año, hemos tenido reuniones con concejales de Paraná que regularon las Uber”, comentó.

Diferencias y puntos en común

La concejal manifestó que “tenemos taxis, remises y autos de aplicación. En taxis, hay una ordenanza de los años 70, aunque quedan pocos. Para remises hay una ordenanza vigente. El problema con las plataformas es que no tienen una identificación, se pide que la tengan y que posean un lugar legal para recurrir en caso de ser necesario. A su vez, un registro de conductores de la agencia. Ellos nos explicaron que tienen un sistema diario de altas y bajas. El que no establezca un domicilio legal, está trabajando por fuera de la ordenanza”.

Remarcó que “hay puntos en común sobre condiciones del auto, condiciones para ser chofer y en el caso de taxis, que se establezcan las paradas. También que exista un precio estimativo. Lo que deben hacer, también, es registrarse en el municipio. Pero buscamos que todos trabajen en las mismas condiciones. Hay puntos en común, y puntos específicos para taxis y aplicaciones”.

“Lo que se quiere regular, es a los grupos de whatsapp que actúan como un Uber. Queremos que se regule, que haya control y condiciones para todos”, destacó.

“Procuramos que el conductor esté registrado, que tenga seguro contra terceros, seguro para pasajeros, la VTV que la pedimos una vez al año, fuimos tratando de bajar cargas para todos, pero que cumplan con lo mínimo registrado”, indicó.

“El proyecto puede sufrir modificaciones, sin dudas, pero queremos resolver la situación este año”, remarcó.

“Hay muchas ciudades ya reguladas que logran tener control sobre las aplicaciones, los grupos independientes que prestan el servicio, que son ilegales, buscamos que se puedan nuclear con Uber o armar su propia agencia”, anticipó la concejal.