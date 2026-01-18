 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CARNAVAL

Promoción y prevención: El rol de la salud pública en el Carnaval del País 2026

El Gobierno de Gualeguaychú sostiene un amplio dispositivo sanitario en el evento más convocante de la ciudad. Acciones de promoción, prevención y cuidado integral garantizan el acompañamiento a todos los que asisten.

18 Ene, 2026, 18:29 PM

En el marco del Carnaval del País 2026, la Subsecretaría de Salud del Gobierno de Gualeguaychú desarrolla un operativo sanitario integral que se despliega de manera continua desde la primera noche y se mantendrá a lo largo de toda la temporada.

 

Esta presencia sostenida con acciones específicas forma parte de una planificación que prioriza el cuidado de la comunidad, la prevención de enfermedades y el acceso a la información en contextos de alta concurrencia.

 

Uno de los dispositivos centrales es el Stand de Salud, ubicado estratégicamente en el predio del Parque de la Estación y que funciona durante cada jornada como un espacio de promoción y prevención. Allí, los vecinos y turistas que asisten al Carnaval del País pueden acceder a folletería informativa, vacunación y testeos rápidos de VIH, acciones cuyo objetivo es que todos tengan acceso gratuito y oportuno a servicios de salud, en este caso en un entorno festivo y cultural.

 

La prevención del dengue constituye otro de los ejes prioritarios del operativo: promotores de salud se encuentran presentes en todas las puertas de acceso al Corsódromo para brindar información clara y concientizar sobre la importancia del uso de repelente, acción que se refuerza con la aplicación de repelente de producción municipal para reforzar las acciones de cuidado frente a una problemática sanitaria que requiere atención permanente. Estas intervenciones forman parte del programa Patio Limpio, el cual es llevado adelante por la Subsecretaría de Salud y la Subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

 

Durante el desarrollo del espectáculo, los equipos de salud realizan recorridas constantes por el interior del Corsódromo para promover el cuidado integral mediante la entrega de preservativos y la difusión de mensajes vinculados a la salud sexual y reproductiva. Estas acciones buscan generar conciencia, prevenir enfermedades de transmisión sexual y garantizar el derecho a la información en un ámbito de disfrute y participación masiva.

El operativo sanitario está integrado por nueve promotores de salud, una enfermera y dos profesionales especializados en prevención de enfermedades de transmisión sexual, quienes aseguran cobertura, acompañamiento y atención durante todas las noches del Carnaval.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

CARNAVAL VECINOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso