Luciano: “El acuerdo con YPF tiene cláusulas confidenciales. ¿Qué nos oculta Frigerio?

¿QUE NOS OCULTA EL SR. GOBERNADOR ROGELIO FRIGERIO?

Rogelio Frigerio y Horacio Marín firmarán un convenio para potenciar la producción de arenas silíceas y desarrollar infraestructura en Entre Ríos.

El convenio será firmado en las oficinas de YPF en Buenos Aires por el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín. Tendrá una vigencia inicial de tres años y establecerá un marco de trabajo conjunto para avanzar en proyectos de infraestructura, producción, logística, energía y modernización.

Uno de los ejes centrales será potenciar la producción de arenas silíceas, un insumo fundamental para la actividad no convencional de Vaca Muerta. Entre Ríos e YPF trabajarán en alternativas para desarrollar la actividad minera y mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y fluvial necesaria para el transporte de la producción, con el objetivo de hacer más eficiente la logística y contribuir a reducir los costos de la cadena productiva.

https://www.lapoliticaonline.com/sinseccion/acuerdo-entre-ypf-y-entre-rios-1737Acuerdo entre YPF y Entre Ríos

Pues bien, ese acuerdo ya está firmado y, de ese acuerdo usted nada hizo público de cara a los entrerrianos, pero, como el trabajo de los abogados es investigar, logre conseguirlo y, oh sorpresa, el mismo tiene cláusulas “Confidenciales”.

¿“Cláusulas confidenciales”? Sr. Gobernador, por si no se enteró vivimos en una República, eso significa que los actos de Gobierno son públicos, usted no tiene ningún derecho que lo avale a firmar acuerdos a espaldas de los entrerrianos, además, por si no lo sabe, los recursos naturales son de la provincia NO suyos para que disponga a su gusto con acuerdos impregnados de oscurantismo.

Transcribo algunos pasajes de ese acuerdo.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE YPF S.A. V PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

Entre La PROVINCIA DE ENTRE RIOS, representada en este acto por el Sr. Gobernador de la Rogelio Fririio, con domicilio en la calle Gregorio Fernández de la Puente 220, Entre RIOS (en adelante, por una parte, y, por la otra, YPF S.A. (CUIT 30-54668997-9-9), representada en este acto por Mauricio Alejandro Martin e Pablo Millan, con domicilio en la calle Macacha Güemes Nº 515 de la Ciudad Autónoma Buenos Aires (en adelante, y conjuntamente con la Provincia, las "Partes'), acuerdan celebrar el presente convenio marco de colaboración (en adelante, el "Convenio"), sujeto a las términos y condiciones que seguidamente se detallan:

ARTICULO VII: 1• Partes se obligan y hacer conservar la más estricta confidencialidad sobre la documentación e información que pudiera ser provista por Partes en el marco del presente Convenio (a1 adelante, la "Información Confidencial"). La Información Confidencial no será divulgada, expuesta ni transmitida en modo alguno a terceras personas sin contar previamente con el expreso acuerdo escrito de la otra Parte.

(…) La Parte receptora de la Información Confidencial será responsable en forma directa de cualquier daño o perjuicio que se origine en. y/o relacione directamente con la divulgación de la Información Confidencial llevada a cabo por si y/o por cualquiera de sus empleados, dependientes, asesores, intermediarios, mandatarios u otros representantes

La Constitución nacional de 1.994 determina que los recursos naturales no son suyos sino de la provincia, ergo, de todos los entrerrianos, es decir que usted no puede disponer de ellos per se:

Artículo 124.- (…) segundo párrafo:

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Como en este caso y, en otros varios que le cuestiono su accionar como Gobernador en el tema ambiental y, con el derecho que me asiste por ser entrerriano y vivir en la provincia desde el año 1.960, le digo que:

Usted es y será recordado como el Gobernador que decretó la muerte del Ecosistema Delta Del Paraná, ecosistema que se formo en 4.500 años que, para los lugareños, que se han ido aclimatando a ese ecosistema es el lugar que eligieron para vivir y usted los va a expulsar del mismo.

Hoy la napa freática está invadiendo las fosas que dejan las areneras, que van de tres a diez metros de profundidad, eso determina que la DESTRUCCIÓN del ecosistema Delta del Paraná es un hecho.

Lo que esta ocurriendo es que se están llevando a hoy mil camiones diarios de sesenta toneladas de arena cada uno de la parte superficial de ese ecosistema y, se está transformando en un lago, MATANDO toda la flora y fauna que se fue aclimatando en 4.500 años.

Esa arena de sílice con destino a vaca Muerta objeto del cuestionado acuerdo se encuentra en la parte alta del Humedal del mentado ecosistema y, no es como la arena de los ríos que se reponen de manera rápida, ésta va a necesitar unos nuevos 4.500 años para reponerse.

Además, utilizan agua dulce del mismo lugar que se proveen los habitantes de la zona, denominado Delta Aluvial Formación Isla Talavera que, no es técnicamente un acuífero, la ciudad de Ibicuy consume con 9.000 habitantes 1.000.000 de litros de agua por día, las areneras 2.000.000 por hora en sus plantas de lavado, ello a determinado que el agua para potabilizar tenga diez veces más hierro y manganeso que los promedios históricos.

Sr. Gobernador, cuando esta destrucción se consume en su totalidad que va a hacer con los habitantes de la zona.

Póngase de cara a los entrerrianos y explique que va a hacer y, también explique porque firma acuerdo con cláusulas confidenciales.

Ricardo José Luciano

Abogado