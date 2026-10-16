Se anuncia un fin de semana fresco y ventoso en Gualeguaychú

Este sábado se consolidará el ingreso de una masa de aire frío en Gualeguaychú. Si bien las probabilidades de precipitaciones disminuyen notablemente y dan paso a un cielo parcialmente nublado, el ambiente se mantendrá fresco y ventoso. La temperatura mínima descenderá hasta los 6 °C u 8 °C durante la mañana, mientras que la máxima rondará entre los 15 °C y 16 °C.

El domingo traerá condiciones mucho más estables y agradables para disfrutar al aire libre en la región. El sol ganará protagonismo a lo largo del día con un cielo mayormente despejado o ligeramente nublado, aunque la mañana volverá a sentirse fría, alcanzando marcas mínimas de unos 5 °C a 8 °C y máximas en paulatino ascenso que se situarán cercanas a los 17 °C.

Para el lunes se prevé la continuidad del buen tiempo y un paulatino repunte en los valores térmicos. Con vientos que irán rotando hacia el este y noreste, la nubosidad se presentará de manera variable, permitiendo que la temperatura máxima alcance los 19 °C a 20 °C, consolidando un arranque de semana templado y sin alertas meteorológicas en la zona.