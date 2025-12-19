Por un exhorto de la justicia de Córdoba se allanó un domicilio en Larroque

En horas de la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 05:50 hs, personal policial de Comisaría Larroque dio cumplimiento a un exhorto OGA proveniente del Juzgado de Bell Ville, Provincia de Córdoba, en un domicilio de la localidad de Larroque.

Durante la diligencia judicial se llevó a cabo un allanamiento con resultado positivo, procediéndose al secuestro de un teléfono celular, el cual, tras la aplicación de las técnicas forenses correspondientes, arrojó resultado positivo para la investigación.

En el marco del mismo procedimiento, y en cumplimiento de exhorto OGA del Juzgado de Garantías local, se procedió a la detención de un ciudadano de 41 años, quien fue trasladado a Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a la espera de la comisión policial proveniente de la Provincia de Córdoba.

