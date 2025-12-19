 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Por un exhorto de la justicia de Córdoba se allanó un domicilio en Larroque

El resultado fue positivo y tras el secuestro de un teléfono con el peritaje correspondiente, se detuvo a un hombre de 41 años que será trasladado a Córdoba.

19 Dic, 2025, 17:46 PM

En horas de la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 05:50 hs, personal policial de Comisaría Larroque dio cumplimiento a un exhorto OGA proveniente del Juzgado de Bell Ville, Provincia de Córdoba, en un domicilio de la localidad de Larroque.

 

Durante la diligencia judicial se llevó a cabo un allanamiento con resultado positivo, procediéndose al secuestro de un teléfono celular, el cual, tras la aplicación de las técnicas forenses correspondientes, arrojó resultado positivo para la investigación.

 

En el marco del mismo procedimiento, y en cumplimiento de exhorto OGA del Juzgado de Garantías local, se procedió a la detención de un ciudadano de 41 años, quien fue trasladado a Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a la espera de la comisión policial proveniente de la Provincia de Córdoba.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso