Davico habló con Macri sobre inversiones para Gualeguaychú

En el marco de una comunicación telefónica, entre el intendente y el ex mandatario nacional, sobre inversores para la ciudad, Davico recordó la observación que Macri hizo para la ciudad.

El ex presidente le preguntó sobre cuáles son las condiciones de la ciudad, respecto a agua, cloacas e infraestructura. “Macri me dijo que es clave trabajar la infraestructura de la ciudad”, indicó Davico, y agregó que “el inversor cuando va a poner X cosa, si llega y la calle está detonada, la gente no va a ir a consumir si las calles están rotas”.

El ejecutivo local señaló la recomendación de Macri, sobre priorizar las problemáticas de la ciudad en temas de infraestructura y señaló que “es lo que hoy estamos haciendo”.