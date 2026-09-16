Federico Olano: “Los que se dicen opositores no pueden avalar con su silencio los abusos del gobierno”

El dirigente de Convergencia Provincial cuestionó las políticas de los gobiernos nacional y provincial y anticipó que el espacio comenzará a construir desde ahora una plataforma política con la mirada puesta en 2027. “No vamos a esperar a las elecciones para defender la dignidad de nuestro pueblo”, afirmó.

Olano volvió a reclamar una reacción concreta de quienes se presentan ante la sociedad como opositores y cuestionó el silencio frente a decisiones de gobierno que, según sostuvo, están profundizando la situación económica y social de miles de familias.

Desde la mesa de trabajo de Convergencia Provincial, el espacio comenzó a delinear una plataforma política con la mirada puesta en las elecciones de 2027, aunque Olano dejó en claro que la construcción electoral no significa esperar hasta entonces para intervenir en los problemas cotidianos de los entrerrianos.

“Los que se dicen opositores no pueden avalar con su silencio los abusos del gobierno. La política no puede reducirse a esperar una elección. Cuando hay necesidades, cuando hay injusticias y cuando se afecta la dignidad de nuestra gente, hay que levantar la voz”, sostuvo.

El dirigente puso el foco especialmente en la situación económica y social y cuestionó tanto las políticas nacionales como las provinciales. En ese sentido, afirmó que existe una creciente distancia entre las decisiones que se toman desde los gobiernos y la realidad que viven diariamente los trabajadores y las familias.

“Estamos construyendo una plataforma pensando en 2027, pero fundamentalmente estamos construyendo una alternativa que tenga los pies sobre la tierra. Lo primero debe ser resolver la situación de quienes no llegan a fin de mes, de quienes tienen dificultades para acceder a los servicios, de nuestros trabajadores y de nuestros gurises”, señaló.

“Ya demostramos que no nos quedamos callados”

Olano recordó además el reclamo realizado por su espacio ante la situación de los alimentos destinados a niños en las escuelas, una problemática que —según destacó— permitió que otros sectores políticos y sociales se sumaran al pedido de respuestas.

“Fuimos de los primeros en levantar la voz por nuestros niños y por la calidad de los alimentos que reciben en las escuelas. No lo hicimos para buscar protagonismo. Lo hicimos porque entendemos que hay cuestiones que no pueden negociarse y que cuando está en juego la dignidad de nuestros gurises, hay que ponerse al frente”, afirmó.

Para el dirigente, aquel episodio marcó una definición política para Convergencia Provincial: transformar los reclamos sociales en propuestas y acciones concretas.

“Ya demostramos que somos capaces de generar luchas dignas. Y también demostramos que cuando uno se anima a decir lo que muchos callan, aparecen otros actores que se suman. La política tiene que volver a ser una herramienta para defender a la gente”, agregó.

“No vamos a permitir que la dignidad del pueblo trabajador sea una variable de ajuste”

Con una postura más confrontativa, Olano advirtió que su espacio pretende convertirse en una referencia para aquellos sectores que hoy sienten que no encuentran respuestas en la dirigencia tradicional.

“Se están llevando por delante la dignidad del pueblo trabajador y nosotros no estamos dispuestos a mirar para otro lado. Vamos a resistir democráticamente, vamos a reclamar y, sobre todo, vamos a construir una alternativa”, sostuvo.

En ese marco, planteó que el desafío de Convergencia Provincial será ampliar su mesa de trabajo, incorporar voces provenientes de distintos sectores de la sociedad y avanzar en una plataforma que no se limite a consignas electorales.