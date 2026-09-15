Avanza el proceso de hormigonado en las plazoletas de Avenida Parque

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con la reconstrucción y modernización de las plazoletas ubicadas sobre la Avenida Parque Cándido Irazusta, más específicamente en las dos primeras que están a la altura del Mercado del Munilla, donde se removieron las estructuras y ahora se avanza a la colocación de la superficie de hormigón.

Entre las tareas que se llevan adelante, se destaca la colocación del hormigón que servirá de superficie para la nueva estructura que se construye sobre los lugares donde ya se realizó el desmonte y el retiro de los cordones perimetrales, además de la remoción del relleno original de las plazoletas, tarea que dejó al descubierto la vieja base constructiva del sector.

Sin embargo, antes de la colocación del hormigón, se realizó la instalación de un distribuidor central de agua potable, y el mismo se encargará de abastecer no sólo a los bebederos que estarán dispuestos en el paseo sino también el sistema de riego automático que se instalará en las renovadas plazoletas.

El proyecto completo abarca el mejoramiento de la totalidad de los 850 metros lineales de la Avenida Parque Cándido Irazusta, entre Almirante Brown y España, y la primera etapa del plan contempla la intervención de los primeros 245 metros del corredor, tramo donde se emplazan cuatro plazoletas.

Los trabajos salieron a licitación pública y la adjudicación recayó en una empresa privada que se encarga de las tareas de demolición, hormigonado e instalación de la infraestructura de base.

Los detalles del proyecto

"Las plazoletas de la Avenida Parque están todas destruidas, por eso las vamos a reconstruir y a modernizar. Van a tener un rediseño que hará que estos espacios públicos vuelvan a ser disfrutados con seguridad. Vamos a readecuar todos los cordones perimetrales, vamos a levantar todas las veredas interiores, todo lo que está comprendido dentro de las plazoletas lo vamos a hacer de nuevo, y las vamos a hacer todas de nuevo", remarcó el intendente Mauricio Davico, cuando anunció la obra.

En este contexto, el rediseño integral incluye una ciclovía recta de 2,20 metros de ancho sobre el sector sur y una senda peatonal central de 3,60 metros que, en una etapa posterior, será revestida en piedra laja San Luis y mármol travertino, además de contar con señalización táctil en acero inoxidable destinada a personas no videntes.

Esa segunda etapa prevé también la construcción de pérgolas de descanso con bancos de mármol travertino, junto con bolardos de acero inoxidable y teflón, provistos de iluminación incorporada, en las esquinas de cruce, en sintonía con el perfil estético y funcional que distingue al proyecto.

El equipamiento se completará con bebederos, cestos de residuos, cartelería y nuevas luminarias, a lo que se sumará la reposición del arbolado con ejemplares que integrarán la nueva forestación planificada para todo el corredor.

La puesta en valor de este corredor consolida un espacio de uso cotidiano para vecinos y turistas, y proyecta a la avenida como un eje de accesibilidad, forestación y diseño urbano de cara a las próximas temporadas.

"A esta obra la van a disfrutar los que vienen a caminar, los que vienen a andar en bicicleta, los que vienen a hacer ejercicio en general, los turistas, los vecinos y también los que vienen a dar la vuelta al perro a los domingos. Esta obra va a quedar impecable", había remarcado el Presidente Municipal.

Municipalidad de Gualeguaychú

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