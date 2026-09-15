Fertilización asistida: Rifa solidaria para alcanzar el sueño de ser mamá

Cuando tenía 21 años, Abigail sufrió un aborto espontáneo y debido a la complicación del caso debieron extraerle el útero. No solo había perdido a su bebé, sino que además no podría volver a quedar embarazada.

“Ser mamá fue un deseo que tuve siempre, en ese momento fue un caos y un sock, perder la posibilidad de ser madre fue bastante duro”, contó Abigail en el móvil de RADIO MÁXIMA.

Abigail tiene ovarios y óvulos y la esperanza de ser mamá mediante fertilización asistida, también con la ayuda de un familiar, podría ser madre. No obtuvo respuestas con los trámites para el tratamiento en instituciones públicas. Abigail está próxima a cumplir sus 35 años y los plazos se van acercando al tiempo límite, según manifestó. “A los 35 años la reserva ovárica empieza a caer”.

“Ha sido muy difícil. Hice todos los tramites que me pedían, muchos papeles y conseguí todo lo que me pidieron, mi hermana iba a donarme el vientre. Intentamos hacerlo particular con mi pareja, es un tratamiento muy costoso”.

El tratamiento se realizará en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El costo completo, es decir la reserva del ovulo más la fecundación, en situaciones normales, ronda unos 14 mil dólares aproximadamente, pero debido a estos montos, Abigail señaló que con su pareja decidieron hacerlo en dos partes.

En principio reunirán el dinero solo para la reserva del óvulo, aunque necesitan la colaboración de la comunidad para completar lo que les falta.

“Lo haremos en dos partes. Primero la preservación del ovulo y después la otra etapa es la fertilización. Juntar una suma tan grande es complicado”, contó.

Cómo ayudar

La rifa consta de dos mil números y con un costo de 5000 pesos cada uno. El premio es una motocicleta nueva. “En caso de ganarla alguien fuera de la ciudad se le puede enviar el monto de la moto”, dijo. El sorteo se realizará en vivo por redes sociales.

Número para contacto: 3446 31 10 61

Instagram: @abby.bonato