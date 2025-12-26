“En Gualeguaychú hubo un desborde de pirotecnia”, dicen los proteccionistas

Carbó instó a tomar conciencia sobre la situación, y a contemplar no solo la situación traumática para los animales, sino también para las personas con TEA.

“Tenemos una ordenanza que hay que apuntalarla. Desde el lado del proteccionismo, los padres TEA, no tenemos ningún tipo de apoyo”, señaló Carbó, y agregó que el Estado debe tomar acción.

“Hacemos las campañas que podemos con los recursos que tenemos, pero esto va mucho más allá. Se sabe dónde se vende pirotecnia, y se ponen teléfonos que nadie atiende. No es pecado ser bruto, pero si es pecado ser cruel. Y si está en tus manos poder hacer algo y no lo haces, es cruel. Pongamos un poco de freno a esto. Salgan a inspeccionar a la calle, es un deber”, denunció.

Carbó asegura que hay expendios en toda la ciudad e instó a la unidad en el reclamo, de proteccionistas, integrantes del Foro Ambiental, Asambleístas y personal de la Salud.

“Esto es un abanico de posibilidades donde tendríamos que estar todos. Este llamado tendría que hacerlo el Estado”, enfatizó.