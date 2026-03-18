Pablo Laurta se encuentra nuevamente en la UP9 de Gualeguaychú

Pablo Laurta detenido volvió a ser alojado en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde permanece en una celda de máxima seguridad tras un nuevo traslado en el marco de causas judiciales por graves delitos. Se trata de la tercera vez que el imputado queda detenido en esta ciudad entrerriana.

El acusado, identificado como Pablo Daniel Rodríguez Laurta, fue trasladado desde la Unidad Penal N°3 de Concordia, donde se encontraba desde el 12 de febrero pasado, luego de haber sido derivado desde el complejo penitenciario de Cruz del Eje, en Córdoba.

Laurta enfrenta acusaciones por tres homicidios cometidos en Córdoba y Entre Ríos. Según consta en la investigación, los crímenes estuvieron vinculados a un intento de “rescatar” a su hijo de cinco años, de acuerdo con sus propias declaraciones ante la Justicia.

Fuente: elonce.com

Temas JUDICIALES