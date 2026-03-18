 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale JUDICIALES

Pablo Laurta se encuentra nuevamente en la UP9 de Gualeguaychú

Está alojado en una celda de máxima seguridad. En Entre Ríos enfrentará un juicio por homicidio agravado, mientras que en Córdoba lo hará por doble femicidio.

18 Mar, 2026, 20:15 PM
Foto archivo
Foto archivo

Pablo Laurta detenido volvió a ser alojado en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde permanece en una celda de máxima seguridad tras un nuevo traslado en el marco de causas judiciales por graves delitos. Se trata de la tercera vez que el imputado queda detenido en esta ciudad entrerriana.

 

El acusado, identificado como Pablo Daniel Rodríguez Laurta, fue trasladado desde la Unidad Penal N°3 de Concordia, donde se encontraba desde el 12 de febrero pasado, luego de haber sido derivado desde el complejo penitenciario de Cruz del Eje, en Córdoba.

 

Laurta enfrenta acusaciones por tres homicidios cometidos en Córdoba y Entre Ríos. Según consta en la investigación, los crímenes estuvieron vinculados a un intento de “rescatar” a su hijo de cinco años, de acuerdo con sus propias declaraciones ante la Justicia.

 

Fuente: elonce.com

Temas

JUDICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso