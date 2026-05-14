Se realizó una importante capacitación para prevenir conductas suicidas en pacientes internados

Organizada por el Servicio de Salud Mental en conjunto con el Comité de Docencia e Investigación, se realizó esta destacada jornada de formación orientada a fortalecer la detección temprana y el abordaje oportuno de situaciones de riesgo en el ámbito hospitalario.

La capacitación estuvo a cargo de las profesionales Lic. Sofía Cagnioli, Lic. Paula Fisher y Dra. Paz Fiol, quienes compartieron distintas herramientas y aunaron criterios para la identificación de indicadores de riesgo en pacientes internados.

Estas instancias resultan fundamentales para mejorar la calidad de atención y reforzar el trabajo interdisciplinario en la prevención de conductas suicidas. De esta manera, el Hospital Centenario sigue constituyendo espacios de cuidado más seguros.