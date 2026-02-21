Gualeguaychú, el mejor anfitrión: El chef Donato de Santis llega este sábado para desfilar en el Carnaval del País

La llegada de Donato es el resultado de una gestión articulada entre la AHGG y el Frigorífico La Morena, a través de su titular, Alejandro Piri, tras coincidir con el carismático chef en los estudios de Telefé.

Gracias a esa iniciativa conjunta, logramos que Donato no solo venga a disfrutar de nuestra hospitalidad, sino que sea protagonista: este sábado por la noche saldrá desfilando en la pasarela del Corsódromo junto a la comparsa Papelitos.

Desde la AHGG queremos extender un agradecimiento muy especial a la Comisión del Carnaval y al Club Juventud Unida por su excelente predisposición, para brindar la posibilidad de que el reconocido chef desfile y viva una experiencia cien por ciento gualeguaychuense.

Como anticipo de lo que será una noche de pura alegría, compartimos un saludo especial que el propio Donato grabó en el día de hoy, para confirmar su presencia en el Corsódromo.

Eventos como este reafirman que cuando trabajamos unidos y abrimos las puertas de nuestra casa con generosidad, logramos que quienes nos visitan se conviertan en embajadores de nuestro destino.

En Gualeguaychú, todos somos anfitriones.

Prensa AHGG