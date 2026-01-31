Detuvieron a un hombre por un hecho de violencia de género

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30, cuando personal de Comisaría Tercera, comisionado por el Comando Radioeléctrico, acudió al lugar luego de recibir un aviso que alertaba sobre gritos provenientes del interior de una vivienda.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron en primera instancia con el hombre, quien manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, una mujer de 45 años, a raíz de un faltante de dinero. Posteriormente, al tomar contacto con la mujer, esta denunció haber sido agredida físicamente por su pareja y señaló que el mismo le impedía salir del domicilio.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso la aprehensión del agresor. Asimismo, se procedió a la recepción de la denuncia, la cual fue remitida a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

