Batalla campal en el corso Matecito: dos jóvenes detenidos

Según se informó, en el marco del evento se produjo una pelea entre varias personas, resultando un joven de 25 años agredido físicamente, con lesiones visibles de carácter leve. A raíz de la situación, el damnificado debió ser asistido y trasladado en ambulancia al hospital local para su atención médica.

Como consecuencia de la intervención policial, fueron aprehendidos dos jóvenes, uno de 21 años y otro de 17, señalados como los presuntos agresores. El mayor de edad fue trasladado a Jefatura Departamental, mientras que el menor fue derivado a la Comisaría del Menor.

Tomó intervención el fiscal en turno, quien dispuso la detención del joven mayor de edad y la entrega del menor a sus progenitores, conforme a la normativa vigente.