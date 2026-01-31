 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CORSO POPULAR

Batalla campal en el corso Matecito: dos jóvenes detenidos

En la madrugada del sábado, personal de Comisaría Octava intervino de oficio en inmediaciones de Alberdi y Cándido Irazusta, a raíz de un hecho caratulado como lesiones, ocurrido durante el desarrollo del corso popular “Matecito".

31 Ene, 2026, 16:06 PM

Según se informó, en el marco del evento se produjo una pelea entre varias personas, resultando un joven de 25 años agredido físicamente, con lesiones visibles de carácter leve. A raíz de la situación, el damnificado debió ser asistido y trasladado en ambulancia al hospital local para su atención médica.

 

Como consecuencia de la intervención policial, fueron aprehendidos dos jóvenes, uno de 21 años y otro de 17, señalados como los presuntos agresores. El mayor de edad fue trasladado a Jefatura Departamental, mientras que el menor fue derivado a la Comisaría del Menor.

 

Tomó intervención el fiscal en turno, quien dispuso la detención del joven mayor de edad y la entrega del menor a sus progenitores, conforme a la normativa vigente.

Temas

CORSO POPULAR DETENIDOS POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso