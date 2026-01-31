Con la quinta noche, el Carnaval cierra un enero de menor a mayor

Culmina enero con toda la magia en el Corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú con la quinta jornada del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina.

La Fiesta Nacional Carnaval del País cumplirá la quinta de las 11 noches previstas para este 2026 con una gran expectativa en cuanto a público ya que, durante la semana, las entradas y ubicaciones registran alta demanda tanto en las boleterías como en la plataforma de venta digital.

El orden de salida será: Papelitos (Club Juventud Unida) que presenta “Vivos”, continuará Ara Yeví (Club Tiro Federal) con su tema “La resistencia”, luego será el turno de Marí Marí (Club Central Entrerriano) que muestra “Genios” y cerrará O’ Bahía (Club Pescadores) que presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches”.

De esta forma, culmina enero y febrero se apresta lleno de expectativas para las noches restantes de los días 7, 14, 21 y 28 de febrero más el fin de semana largo de Carnaval los días 15 y 16 de febrero.

Entradas

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 a al cierre en horario de corrido. También pueden comprarse tickets y ubicaciones por internet.

Para la última noche de enero, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán adquirir su mesa con cuatro ubicaciones en los sectores VIP con el descuento total del valor de la entrada general en el costo final del sector. Esta bonificación aplica para cualquier fila dentro de dichos sectores.

Por otro lado, el Carnaval mantiene el beneficio para los habitantes de la provincia de Entre Ríos. Aquellos entrerrianos que visiten el Corsódromo podrán adquirir su ticket con un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general. Es importante destacar que todas estas promociones se gestionan bajo la modalidad de venta estrictamente presencial en las boleterías del predio, este sábado, siendo requisito obligatorio presentar el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú (para beneficios en VIP) o en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos (para el descuento en generales).