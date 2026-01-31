Los Corsos Populares Matecito cerraron enero a pura fiesta

Este viernes se desarrolló la tercera noche de los Corsos Matecito, que volvió a reunir a una importante cantidad de público que disfrutó de una nueva jornada de fiesta popular.

La noche contó con la presencia de autoridades municipales, entre ellas el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo, quienes acompañaron el desfile y el trabajo de las distintas agrupaciones.

A lo largo de la pasarela participaron 14 agrupaciones locales, entre murgas, conjuntos carnavalescos y expresiones libres.

En el rubro murgas desfilaron Los Colombianos, Tres Deseos, Joelitos, Los Cocoliches, Los Vacantes y Heredando Raíces. En la categoría libre se presentó Esencialmente Divertidos, mientras que los conjuntos carnavalescos que formaron parte del desfile fueron Tropicales del Sur, Los Revolucionarios del Guevara, Renacer de los Auténticos, Caciques del Norte, Mainumby, Purretones y Vieja Fantasía.

La tercera noche tuvo como invitada especial a la comparsa infantil Pasión de Carnaval, proveniente de la ciudad de Larroque. La agrupación, integrada por niños de entre 8 meses y 14 años, cuenta con batucada propia y se formó en el año 2014 a partir de una convocatoria abierta. En esta edición presentó el espectáculo “Río”, una propuesta que combinó música y movimiento para abordar el cuidado de la naturaleza, el tráfico ilegal de animales y el riesgo de extinción de distintas especies.

El jurado estuvo integrado por Saúl “Fuegor” Fariña y Celeste Airala en el rubro Vestuario; Natalia Miño Raffo y Pamela Giménez en Danzas; y Facundo Astorga junto a Emanuel Fernández en Música.

Durante el recorrido también se presentaron los mascaritos: La Cata Bailantera, ganadora de la semana anterior, y Las Viudas de Momo, que sumaron humor e interacción con el público.

Cabe mencionar que el desarrollo del corso es posible gracias a un trabajo colectivo que involucra a distintas áreas municipales, comisiones vecinales, organizaciones sociales y clubes deportivos de la ciudad.

Los Corsos Populares Matecito son organizados por la Dirección de Cultura, con el apoyo y la organización general de la Secretaría de Desarrollo Humano, en el marco de una política cultural que apuesta al fortalecimiento del carnaval popular y la participación comunitaria.

El cronograma continuará el viernes 6 de febrero con la cuarta noche, mientras que el viernes 13 de febrero se realizará el tradicional Entierro de Carnaval, una de las expresiones más antiguas del carnaval popular de Gualeguaychú. Actualmente se encuentra abierta la inscripción para participar. Las personas interesadas deberán completar la planilla disponible en el sitio web oficial del municipio y presentar la documentación correspondiente en el Museo del Carnaval. https://gualeguaychu.gov.ar/corsos En los próximos días se darán a conocer más novedades sobre esta instancia.