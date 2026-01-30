La Provincia saldó la deuda histórica del Hospital Centenario con la Cooperativa Eléctrica

La Cooperativa de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. informó que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos hizo efectivo el pago de una deuda histórica que el Hospital Centenario mantenía con la institución por consumo de energía eléctrica.

Desde la Cooperativa expresaron “un especial agradecimiento al gobernador Rogelio Frigerio por la decisión política de resolver una situación que se arrastraba desde hace años y que afectaba de manera directa a una entidad prestataria de un servicio público esencial”.

Asimismo, se destaca el trabajo y el compromiso asumido durante todo el proceso de negociación por el presidente de la Cooperativa, Cr. Nahuel Otero, quien encabezó numerosas gestiones y reuniones junto al senador Jaime Benedetti; el ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco; la secretaria de Energía, Noelia Zapata y el intendente de la ciudad de Gualeguaychú, Mauricio Davico; quienes acompañaron activamente cada instancia de diálogo y búsqueda de una solución definitiva.

“El monto percibido resulta trascendental para la Cooperativa, ya que permitirá avanzar con una obra energética de vital importancia para la ciudad, que se ejecutará en la zona de los bulevares Martínez y De María, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y mejorando la calidad del servicio para los vecinos”, indicaron desde la entidad.

Desde la institución se valora especialmente la articulación entre el Estado provincial, el municipio y la Cooperativa, entendiendo que este tipo de soluciones contribuyen al ordenamiento financiero, a la previsibilidad y al desarrollo energético de Gualeguaychú.