“El Mundial de canotaje en Gualeguaychú va a ser histórico”

“Estamos disfrutando de este primer día de la clasificación en el río Gualeguaychú. La gente está acompañando, esperemos que nos acompañe el tiempo”, destacó el consagrado palista Tito Palacios, que participa de la organización del Mundial de Canotaje, que será en octubre. Desde este jueves se realiza la clasificación en aguas del río Gualeguaychú, donde participan unos 400 palistas argentinos.

Palacios agregó que “las autoridades de la Federación internacional, están muy contentas con el lugar y están disfrutando de todo esto”.

El recorrido

Las pruebas inician en la playa del Puente, continúan por el balneario municipal, hasta el puente, y regresan trazando en un recorrido que consiste en tres vueltas y media.

Los diez primeros clasificados pasarán a las pruebas finales, y los dos primeros ganadores de cada categoría, podrían pasar a la instancia mundialista.

Pinta a ser extraordinario

Por su parte, Cecilia Farías, auditora del Comité Olímpico Argentino (COA), que fue reelecta vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje (ICF), expresó en RADIO MÁXIMA “Estoy feliz de estar aquí, encontrarme con tanta gente. Pinta a ser extraordinaria”, celebró.

Farías agradeció a la comunidad el recibimiento y aseguró que hay “gran expectativa”.

Una competencia histórica

“Esperamos que el público pueda seguir el campeonato del mundo, desde principio a fin. Va a ser histórico, no solo para la Argentina, sino para toda la Federación Internacional, que llega por primera vez a América del Sur, con un campeonato mundial de maratón”, señaló.

Impacto en el turismo local

La vicepresidenta resaltó la belleza natural de la ciudad, la hospitalidad y la amabilidad de la comunidad. Aseguró que las reservas de alojamiento para competidores y de sus equipos, ya fueron realizadas con anticipación. “Estamos estimando que solo de la Argentina podemos tener no menos de dos mil personas. Van a venir delegaciones de todo el mundo, algunas ya han reservado hoteles completos. La ansiedad positiva crece en la espera de la fecha del mundial”, resaltó.

“Se espera tener miles de personas en la ciudad, con atletas del mundo, y se espera que se lleven la experiencia, además de la competitiva, la de convivir con los argentinos”.

En tanto, respecto al apoyo de las autoridades, describió que observa un grado de compromiso muy alto. “Hemos revisado hasta el mínimo detalle para lograr el mejor campeonato posible. Creo que va a ser un éxito”, afirmó Farías.