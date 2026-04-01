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Guale SEMANA SANTA

Muy tranquilo el movimiento en pescaderías y se vende más pescado de río que de mar

La Semana Santa no escapa a la recesión y a la baja de ventas. Qué pasa en las pescaderías de Gualeguaychú.

1 Abr, 2026, 11:05 AM

Karina desde una pescadería de Gualeguaychú, dijo en RADIO MÁXIMA que las ventas comenzaron a moverse este miércoles, y detalló que “Lo que más llevan es picada de pescado de río, a 8500 pesos, para hacer empanadas, tartas, pastel o hamburguesas”.

 

“La gente recién está empezando a comprar, nada que ver a otros años, el movimiento empezó el miércoles. Se vende picada de boga, boga despinada, sábalo despinado para la parrilla…”, agregó.

 

Sobre los precios, manifestó que el Kilo de filet de merluza cuesta 15 mil, y lomito de atún a 17 mil. En cuanto a milanesas ya preparadas a 13, 14 mil el kilo, y en el caso de atún y merluza entre 15 y 16 mil pesos.

 

“Aumentos hay todo el tiempo, nosotros trajimos el viernes y el lunes se modificó, aumentó el combustible y aumentó, todo aumenta todo el tiempo, es muy difícil, y es muy fin de mes también”, explicó la comerciante.

 

Analizó además que “ha cambiado mucho la tradición de no comer carne vacuna, depende del bolsillo y de las creencias, antes se respetaba más la fecha religiosa”.

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