El acto por Malvinas será este jueves a las 16:30 hs

El acto oficial por Malvinas se realizará este jueves 2 de abril en el Monumento a los Caídos, ubicado en Luis N. Palma y Sáenz Peña, con la participación de instituciones, fuerzas armadas y de seguridad, la comunidad y la Banda Militar de Concepción del Uruguay.

Debido a las altas temperaturas que se han registrado estos últimos días, se resolvió cambiar el horario del acto del 2 de Abril, para las 16:30 h. En caso de lluvia, se realizará en el Centro de Convenciones de nuestra ciudad (Parque de la Estación), en el mismo horario.

La ceremonia contará con la participación de la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Verón”, perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindados 2 de Concepción del Uruguay, junto a delegaciones escolares con abanderados y escoltas, y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Durante el acto se llevará a cabo el izamiento de la bandera, la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos, la colocación de ofrendas florales, un minuto de silencio y una Oración Litúrgica. Posteriormente, se realizará un desfile en honor a los veteranos y caídos, con la participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto a estudiantes, quienes marcharán sobre calle Sáenz Peña, desde Rivadavia hasta Urquiza.

Como parte de las actividades conmemorativas, este miércoles 1 de abril a las 22 h se realizará una vigilia en el Monumento recordatorio de los Héroes de Malvinas, en la intersección de Sáenz Peña y Luis N. Palma. La convocatoria propone acompañar a los Veteranos y familiares de Caídos, brindando un espacio de reconocimiento y memoria en la previa del acto central.

Para acompañar el desarrollo de la jornada, se dispondrán tribunas en Plaza San Martín, así como puestos sanitarios y de Defensa Civil. Además, se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones para garantizar la seguridad y el orden durante el evento.

Se invita a la comunidad a participar de estas actividades conmemorativas, que buscan mantener viva la memoria, rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y reafirmar el compromiso con la historia argentina.