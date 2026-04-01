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Guale SEMANA SANTA

El Vía Crucis Viviente se realizará este viernes 3 en la zona portuaria

La representación será a las 20 horas, frente a plaza Almeida (ex Colón), con siete estaciones a cargo de distintas iglesias cristianas y una puesta escénica renovada.

1 Abr, 2026, 10:29 AM

El viernes 3 de abril, a las 20 horas, se realizará el Vía Crucis Viviente en la explanada del puerto, frente a plaza Almeida (ex Colón), con una puesta que este año propone una disposición escénica renovada y una narración dividida en siete estaciones.

 

La actividad es organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, con la participación de distintas iglesias cristianas de la ciudad, entre ellas Sagrado Corazón, Nuestra Señora de Lourdes, San Juan Bautista, la Catedral, la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y Cristo Rey, junto a otros grupos que forman parte de la representación.

 

La propuesta recorrerá momentos centrales de la Pasión de Cristo, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, con escenas como el lavatorio de los pies, la oración en Getsemaní, el juicio ante Pilato, la crucifixión y la sepultura. Cada estación contará con su propio espacio escénico, ubicado frente a la plaza, en un formato inverso al utilizado en ediciones anteriores.

 

La actividad se desarrollará al aire libre y combinará actuación, música e instancias de reflexión comunitaria, con intervenciones instrumentales y momentos de participación colectiva.

 

Desde la organización se recomienda asistir con reposera y abrigo para mayor comodidad durante la jornada.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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