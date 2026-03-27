“Nosotros vamos a tomar mate con Messi”: los ciclistas viajeros se acercan al Mundial

Miguel Silio, el ciclista de Gualeguaychú que junto a Yamandú Martínez y Vicente Conculini viaja desde el año pasado por las rutas de América, dijo en RADIO MÁXIMA que confían en llegar a tiempo para el comienzo del Mundial en EEUU y aseguró que “nosotros vamos a tomar mate con Messi”.

Silio manifestó que trataron de viralizar el viaje que realizan, y reveló que “tenemos confirmado que Messi está al tanto de nuestro viaje, ese es nuestro objetivo, es la zanahoria que vamos siguiendo”.

Silio, Martínez y Conculini ya realizaron 13 mil kilómetros en bicicleta. “La idea es llegar antes del Mundial. Saber que era Kansas el primer destino nos alivió un poquito. Estamos bien de tiempo, si no surge ningún percance”, contó Miguel.

Anunció que “el domingo llegaremos a la ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo y nos quedaremos una semana, ha sido muy dura la travesía. Después retomamos hacia el norte para entrar a Estados Unidos por Texas, y estimo que la primera semana de junio estaremos llegando a Kansas, el día 11 empieza el Mundial”.

“La Policía en México nos asiste actualmente en una ruta sin banquina y con mucho tránsito. En Guatemala, Belice, nos han preguntado si necesitamos algo… Pasamos por Centroamérica con mucho calor, ahora estamos en zona más fría. Uno va mirando para el costado, conociendo gente, disfrutando de los lugares, sin perder de vista el objetivo. El viaje es el camino. Vivís momentos donde compartís mesas, una charla, pero es gente que seguramente no volveremos a ver nunca más, aunque quede un contacto”, relató Silio, escribano de 55 años.