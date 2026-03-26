Joven con libertad condicional saltó las rejas de una casa y finalmente huyó: el video se hizo viral

Un joven con antecedentes ingresó a una vivienda luego de saltar las rejas de una casa. Huyó al ser descubierto.

El hecho ocurrió a plena mañana en una casa de Ameghino entre España y Alberdi, barrio Pueblo Nuevo, jurisdicción Comisaría Segunda.

Valeria Fernández, propietaria de la cámara, dijo en RADIO MÁXIMA que sospecha que el mismo joven ingresó unos días antes y fue quien le robó:

“No tengo pruebas de que es la misma persona, porque las cámaras las instalé después, en las cámaras se ve clara la cara, ya está identificado, tiene antecedentes y está con libertad condicional, me hablaron muchas personas que lo conocen, como tiene problemas de adicción lo meten preso, pero sale para internarse y al mes sale y vuelve a delinquir”. En ese ingreso anterior, en un domingo lluvioso y también de mañana, “se llevó una escalera plegable y un cajón con herramientas y un juego de sábanas que estaban colgadas”.

Ahora, este martes 24 feriado a las 10:17 de la mañana, “entró como pancho por su casa cruzó las rejas como si nada, la tenía re clara, seguramente ya había entrado porque unos días antes entraron a robar cosas del patio”, relató Valeria.

Agregó que “mi hermano estaba en el lavadero, así que al verse descubierto el ladrón se fue”.

“Ojalá sea la última, ya pusimos cámaras, no sabemos más qué hacer”, reflexionó la vecina.