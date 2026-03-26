Está en marcha el UBA XXI en Gualeguaychú

Pamela Parrilla, responsable del UBA 21 en Gualeguaychú, informó en RADIO MÁXIMA que “comenzamos en febrero con los exámenes finales y la semana pasada iniciamos el nuevo ciclo con las tutorías presenciales, y las tutorías virtuales la semana pasada”.

Agregó que “estamos en movimiento, tenemos un espacio para las tutorías una vez por semana, son cinco materias, Matemáticas, Análisis Matemático, Química, Pensamiento Científico, y Sociedad y Estado”.

Destacó también que “comenzamos con un número muy importante de estudiantes, este año hubo doble inscripción, hasta el día 20 ingresaron chicos. Ya están cerradas las inscripciones, los que no ingresaron se pueden sumar en el segundo cuatrimestre”.

Pamela Parrilla explicó que “UBA 21 les permite que estando en quinto o sexto año pueden ir adelantando, probando, la familia los puede acompañar. Tenemos varios chicos que son acompañados por su familia”.

Las tutorías presenciales se cursan en el salón de la Asociación del Magisterio de Gualeguaychú, sito en Fray Mocho 170. El horario es desde las 18 hasta las 20,30 horas.

El equipo docente está conformado por Sebastián Strasser, a cargo de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado; Sofía Espino, en Análisis Matemático; Maira Estrella, en Matemática; Jezabel Primost, en Química; y Manuela Maggi, en Introducción al Pensamiento Científico.

Por consultas, en Dirección de Educación en 25 de Mayo 718 (Palacio De Deken), teléfono 320310.