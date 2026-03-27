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Guale Ciudad

Consideran solucionado el problema de los olores cloacales en las calles

El secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Silvio Leuze, detalló los avances en la inspección robótica. “Nos enorgullece que en pocos días de intervención, lo resolvimos y se nota el cambio”, dijo en RADIO MÁXIMA.

27 Mar, 2026, 10:34 AM

“Empezamos por la zona más crítica, que es la intersección de Luis N. Palma, estamos en calle Montevideo, y venimos bajando hasta llegar hacia el sur, a Bolívar y Montevideo”, describió Leuze, y agregó que los vecinos de la zona se mostraron conformes con el trabajo. “Antes no podían ni abrir las ventanas”, comentó respecto a los olores nauseabundos detectados, una problemática "histórica" en el lugar.

 

Asimismo, anticipó nuevos trabajos en la zona de la mutual, para la próxima semana, entre San Martin y Bolívar. “Tenemos una situación más compleja, detectada. Vamos a ir avanzando desde el origen”, indicó. Se estiman alrededor de once puntos a intervenir.

 

Si no hubiésemos tenido la videofilmación hubiéramos tenido que romper hasta encontrar la zona”, destacó. Las imágenes le permiten al personal, identificar las zonas a intervenir, minimizando tiempo y costos.

 

También se realiza paralelamente, con personal de Obras Públicas, el sellado de cámaras y la limpieza de conductos, entre otras tareas, si fueran necesarias.

 

“Dentro de las prioridades, queremos resolver los puntos más graves”, expresó.

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