Se construyen unas 30 viviendas con créditos del IAPV en Gualeguaychú. Todo lo que hay que saber

El responsable del IAPV Regional Gualeguaychú, Pablo Echandi, informó en RADIO MÁXIMA que en la ciudad se construyen actualmente unas 30 viviendas con créditos habitacionales otorgados desde la provincia.

Los créditos son para construcción desde cero, ampliación y reformas de viviendas con un sentido social.

“Las chances de una persona con terreno propia son altísimas. Deben ser terrenos con agua, luz y cloaca y escritura. El requisito es tener el terreno para construir, con documentación al día. Tiene que estar la escritura al día, porque se prenda al terreno en la provincia para que uno devuelva el dinero, una especie de hipoteca. Por eso no sirve un boleto de compraventa, digo porque lamentablemente hay mucha informalidad en el tema terrenos en Gualeguaychú. Esa es la mayor traba que estamos teniendo. En Paraná le están buscando la vuelta porque las escrituras demoran hasta dos años”, explicó el funcionario.

La persona que reúne los requisitos, se inscribe y va a un sorteo que se realiza cada tres meses. Consultas en la página web del IAPV o personalmente en el IAPV local, en Magnasco 52.

Tres líneas de créditos

Hay tres formas de Créditos habitacionales sin interés

“Para casa propia desde cero, se pide para el 100 por ciento, unos 60 millones de pesos para construir como máximo 70 metros cuadrados. Hay gente que se limita a eso y deja para futuro agrandar con recursos propios. Son hasta 60 millones de pesos para la construcción desde cero, con cuotas desde algo más de 200 mil pesos”, informó Echandi.

Agregó que “se hace un anticipo del 40 por ciento de la plata, el beneficiario debe avanzar hasta el 35 por ciento de la obra, y tres meses después se entrega el otro 40 por ciento. Hay 60 días más para finalizar la obra y a partir de ahí se empieza a pagar la cuota. Vos empezás a pagar la cuota con la casa ya terminada. Cuando más puedas avanzar al 70 por ciento, ya recibís hasta el 80 por ciento del crédito”.

Añadió que “la plata que el IAPV invierte es el mismo dinero que se invierte en una empresa en un barrio, pero en este caso la persona elige su lugar, demográficamente es más conveniente, se distribuye más en toda la ciudad”.

Ampliación y reformas

Por otra parte, informó que “después hay una línea de ampliación, y otra de reformas, y ahí los créditos se achican en promedio a 14 millones, son reformas que deben aclararse de antemano, es para hacer una pieza, una galería, no incluye plietas o quinchos porque eso es un bien de lujo, y estamos hablando de viviendas sociales. Para ampliación y reforma, se entrega el 100 por ciento anticipado”.

En todos los créditos, el plazo promedio de devolución es de unos 200 meses, y se toma el valor UVIs (Unidad de Viviendas).

Nuevos barrios

En otro orden, Echandi manifestó que se avanza en el sistema tradicional de construcción de viviendas por planes del IAPV.

Precisó que “en Gualeguaychú se están construyendo 79 viviendas. Estamos haciendo 42 viviendas al norte del barrio Curita Gaucho, y 37 viviendas más hacia el sur de ese barrio. Hoy están muy avanzadas las 42 viviendas, con el 60 por ciento de avance y estimamos que en siete meses se harán los sorteos para la entrega”.