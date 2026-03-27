Raúl Chaia: "La veo venir, esto es más de lo mismo, pero con otro título"

Raúl Chaia, explicó la baja del consumo y la merma en ventas y asoció la situación con el cierre de pymes. “La raíz del consumo es el empleo, y si en los últimos cuatro meses hemos perdido casi 300 mil empleos formales, no avizoro al corto plazo una regeneración de empleo. Se están cerrando treinta pymes por día y ya van 22 mil pymes cerradas”, detalló.

El analista señaló que, en estudios comparativos, los comercios, respecto al mismo periodo del año anterior, no recaudan más, sino menos, incluso sin los ajustes por inflación.

“¿Cuánta plata se vendió en enero de este año, respecto a enero del año pasado? En mi caso particular, vendí menos plata que hace un año, sin ajustes por inflación. Veo un panorama compungido y triste porque no veo señales de querer recomponer la planta laboral para que después haya consumo”, manifestó Chaia, y agregó “la veo venir, esto es más de lo mismo, pero con otro título”, sostuvo.

Asimismo observó que, la “cuestión económica” está directamente relacionada a la permanencia de todos los gobiernos en la Argentina. “El gobierno está pensando no perder caudal electoral en los próximos 24 meses. Las ultimas cuatro elecciones no las viene ganando nadie, sino que viene perdiendo el que está. La gente lo saca por cuestiones económicas y lo que nos preocupa ahora, es la cuestión económica”.

En otro orden, cuestionó las posibilidades de crédito para el sector comercial y expresó que “hace 24 meses nos han aniquilado el ingreso a créditos. No se puede crecer si no tenés crédito. El gobierno cuando no tiene ingreso de dólares de afuera, hace el negocio con los Bancos, entonces ¿Cómo te van a prestar plata a vos”, sostuvo.