Club Neptunia: Nario propone “transparencia y comunicación con los socios”

Ramiro Nario, nuevo presidente del histórico club Neptunia de Gualeguaychú, dijo en RADIO MÁXIMA que en su gestión priorizará “la comunicación con los socios y la transparencia”

“El socio reclama un cambio en la forma de comunicación del club, no hay un canal abierto con los socios y es primordial ampliar eso y dar transparencia institucional a través de las redes y los medios de comunicación”, indicó.

El abogado Nario fue el candidato que derrotó a Renovación Neptuniana, que postulaba al contador Germán Pereda, por una diferencia de 45 votos sobre un total de 1043 votantes, en la primera vez que participaron dos listas para conducir la entidad y votó el 35 por ciento del padrón. El club tiene 5200 socios.

“Hay una necesidad de cambio y de una participación más activa de los socios, y también el deseo de un cambio de gestión. Ambas listas teníamos propuestas muy similares y la diferencia es que se termina votando por la afinidad con los integrantes”, explicó.

El ranking de actividades

Sobre las actividades del club, Nario dijo que “el ranking es Natación, Tenis, Basquet”, y agregó que “muchos socios son del parque, digamos”.

Sobre las inquietudes de los socios, Nario dijo que “en el parque solamente se hacía mantenimiento, lo mismo en el natatorio donde falta pintura y otros aspectos donde falta actualización. Todavía no tenemos con precisión la situación económica y financiera, pero nos han manifestado que las cuentas están equilibradas. Se han hecho obras, pero hay otras que reclama el socio”.

“Otro ángulo que hay que atacar es la cancha de fútbol, afortunadamente se sumarán los futbolistas del club”, dijo también.

En cuanto a la cantina de calle Urquiza en la sede céntrica, dijo que hace unos años está sin funcionar y no han aparecido interesados. “He hablado con algunos gastronómicos para ver si tenían interés en el lugar, y no termina de cerrar la propuesta, así que queda abierta la convocatoria”, expresó.