Más de 700 corredores participaron de la Megarun

Con un circuito nocturno que combinó deporte, música y luces, la edición 2025 de la Megarun consolidó su crecimiento y contó con la participación del intendente Mauricio Davico.

7 Dic, 2025, 10:16 AM

La Megarun 2025, organizada por MegaGym, volvió a instalarse como uno de los eventos deportivos más convocantes del año, reuniendo a más de 700 corredores y fortaleciendo el calendario deportivo local. La propuesta nocturna, que combina deporte, música, luces y una impronta festiva que ya es marca registrada, ofreció nuevamente un recorrido dinámico y atractivo para participantes de todas las edades.

 

En esta edición, el intendente Mauricio Davico fue parte de la largada y corrió junto a los vecinos, acompañando una iniciativa que potencia el movimiento deportivo y turístico de la ciudad.

 

Con distancias de 5 km y 10 km, el circuito atravesó puntos emblemáticos como las Naves Portuarias, el Puente Méndez Casariego, la zona de Obeliscos, el Corsódromo, el Mercado del Munilla, la Avenida Parque y el predio del ex Frigorífico, ofreciendo una postal nocturna fantástica que convocó tanto a corredores experimentados como a quienes buscaban vivir una propuesta diferente.

 

La Megarun reafirma su importancia como motor del calendario deportivo local y como una propuesta que continúa atrayendo a miles de personas, combinando actividad física, disfrute y participación comunitaria en un formato que crece año tras año.

