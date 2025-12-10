Lista 1: “Queremos que el Neptunia vuelva a ser lo que era”

“Somos un grupo de socios que queremos cambiar el club, el común denominador es que el club está en mal estado”, señalaron.

Pereda y Monzón destacaron que, desde hace algunos meses, se autoconvocaron y dieron inicio a la conformación de las propuestas para el club. “Queremos que vuelva a ser lo que era”. Aseguran que “no hay respuestas para los socios, las instalaciones están en mal estado y hay actividades que no funcionan bien”.

Entre las propuestas deportivas, la lista busca promover el desarrollo de la actividad náutica, la adquisición de nuevas embarcaciones, dictado de cursos relacionados y la puesta en condiciones de las piletas de natación.

“Cuando se repite la misma gente, las ideas se agotan”, expresaron los representantes de la Lista 1, y destacaron la necesidad actual de revalorizar la importancia de los socios en el club.

“Con la cantidad de socios y la cuota que pagan, creemos que no debería tener demasiados problemas. La masa societaria del club es impresionante. Tiene ingresos y acreditaciones suficientes como para que el club se sostenga y tenga recursos suficientes para todas las actividades. Lo más importante es el socio”.

En este sentido, también resaltaron la falta de disponibilidad de los salones del predio para los socios: “No se están alquilando, ni prestando. Las respuestas no son suficientes. No había ningún motivo para no alquilarlos o prestarlos. Decían que era un riesgo abrirlo. Son excusas”, observaron.

Los candidatos de Renovación neptuniana, señalaron que buscan trabajar en “una gestión dinámica y que el club vuelva a tener movimiento”, que requiere la masa societaria actual del Club.