Castraciones gratuitas: esta semana se realizan del 9 al 12 de diciembre

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

Lunes 8: Feriado

Martes 9: SUM Molinari (Mansilla y Palavecino).

Miércoles 10: SUM Barrio 200 viviendas (Omar Torrijos y Salvador Allende).

Jueves 11: Club Luchador del Norte (Brasil y Jujuy).

Viernes 12: Club La Vencedora (J J. Franco y Santa Fe).

Viernes 12 –por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 2.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

Temas PERROS Y GATOS