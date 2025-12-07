 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PERROS Y GATOS

Castraciones gratuitas: esta semana se realizan del 9 al 12 de diciembre

El programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

7 Dic, 2025, 18:51 PM

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

 

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

 

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

 

Lunes 8: Feriado

 

Martes 9: SUM Molinari (Mansilla y Palavecino).

 

Miércoles 10: SUM Barrio 200 viviendas (Omar Torrijos y Salvador Allende).

 

Jueves 11: Club Luchador del Norte (Brasil y Jujuy).

 

Viernes 12: Club La Vencedora (J J. Franco y Santa Fe).

 

Viernes 12 –por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

 

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

 

El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 2.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.

 

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

