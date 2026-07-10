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Guale FAUNA NATIVA

Rescatan a una comadreja enana en el Centro de Transferencia de Bv. Martínez

Se trata de un hallazgo del personal que trabaja en el lugar y detectó al pequeño marsupial entre materiales descartados. Fue trasladado a la Reserva Las Piedras.

10 Jul, 2026, 17:28 PM
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Especialistas del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales coordinaron su asistencia, resguardo temporal y posterior devolución al hábitat natural tras el encuentro de la pequeña comadreja enana entre materiales descartados por vecinos en el predio ubicado en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

 

Se trata de un animal perteneciente al género Thylamys y a la familia Didelphidae, un pequeño marsupial nativo de nuestra fauna. Durante esta época del año estos animales suelen encontrarse en estado de letargo o hibernación, por lo que son especialmente sensibles a las bajas temperaturas y a las perturbaciones de su entorno. Ante esta situación, personal del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales intervino para garantizar su bienestar.

 

El ejemplar fue trasladado a la Reserva Natural “Las Piedras”, donde se acondicionó un sitio adecuado para su recuperación y resguardo temporal. Una vez evaluado su estado y verificadas las condiciones necesarias para su supervivencia, la comadreja fue liberada nuevamente en un ambiente natural apropiado.

 

Este tipo de hallazgos recuerda la importancia de proteger la fauna silvestre y de revisar cuidadosamente los materiales antes de descartarlos, ya que muchas especies utilizan refugios temporales para resguardarse del frío y de las condiciones climáticas adversas.

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