Guale AMBIENTE

Patio Limpio-Misión Dengue: se visitaron 254 viviendas en Villa María

En el marco de la campaña contra el dengue, promotores de Salud y Veterinaria recorrieron 40 cuadras en Villa María identificando focos de riesgo y promoviendo la prevención en la comunidad.

5 Dic, 2025, 20:17 PM

La campaña "Patio Limpio: Misión Dengue" continúa su recorrido por los barrios de la ciudad con un fuerte énfasis en la detección temprana de vectores y la educación sanitaria. Esta semana, el foco estuvo en el barrio Villa María, donde un equipo de 20 promotores de Salud y Veterinaria desarrolló acciones de concientización, informando a los vecinos y entregando folletería casa por casa.

 

En este sentido, se visitaron 254 viviendas y se recorrieron 40 cuadras, permitiendo un mapeo detallado de las condiciones ambientales en la zona comprendida por el cuadrante delimitado al este por la calle España, al oeste por Ayacucho, al norte por Etchevehere y al sur por Entre Ríos, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

 

En materia de salud, se identificaron 13 personas con antecedentes de dengue, en el ámbito ambiental, los agentes promovieron la eliminación de criaderos potenciales mediante el descarte de residuos acumulados y la limpieza de patios.

 

Un aspecto clave de la campaña fue la atención a la tenencia responsable de mascotas y el control de plagas urbanas. Se registraron 101 perros, de los cuales el 49,50% se encuentra castrado, y 58 gatos con un porcentaje de castración notablemente superior del 82,75%. Estas cifras destacan el avance del programa de castraciones que lleva adelante la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú. Por otro lado, se detectó la presencia de roedores en 12 viviendas.

 

Además, la Dirección de Espacios Verdes realizó desmalezamiento en áreas públicas y la Dirección de Inspección General intimó a propietarios de terrenos en mal estado sanitario.

 

Desde la Subsecretaría se recuerda a los vecinos que el éxito de "Patio Limpio" depende de la participación activa: voltear recipientes, limpiar canaletas y reportar focos sospechosos.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

